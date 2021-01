Samsung heeft tijdens techbeurs CES nieuwe robots gepresenteerd. Bot Handy is een robot die helpt in het huishouden en bijvoorbeeld de vaatwasser kan inruimen.

Bot Handy is een rijdende robot met een arm en een hand. Met de camera bovenop en het gebruik van kunstmatige intelligentie kan de robot objecten herkennen. In een video is te zien hoe het apparaat vervolgens vuile was van de vloer pakt, de vaatwasser inruimt, een tafel dekt en drinken kan brengen.

Volgens Samsung is Bot Handy een "verlenging van de keuken, de woonkamer en elke andere plek in huis waar je wel een extra handje kan gebruiken". Aan de voorkant worden op een scherm twee ogen getoond die emoties uitdrukken. Ook kan hij in de hoogte uitschuiven om beter bij hoger liggende objecten te kunnen.

Samsung heeft de robot op dit moment "in ontwikkeling". Het is dan ook niet bekend of en wanneer het apparaat op de markt komt.

173 Samsung toont nieuwe hulprobots Bot Handy en Bot Care

Robot 'zeurt' als je te lang achter pc zit

Samsung toonde ook een nieuwe versie van zijn Bot Care, een "robot-assistent". De robot kan zijn eigenaar bijvoorbeeld laten weten dat hij al veel te lang achter de computer zit en even moet opstaan.

Ook kan Bot Care laten weten dat er een afspraak gepland staat. Via een camera en het beeldscherm op de robot kan vervolgens een videogesprek worden gestart. Ook in het geval van Bot Care is onbekend hoe ver Samsung is met de ontwikkeling van het apparaat.