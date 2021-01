TCL presenteerde maandagavond op techbeurs CES een zonnebril met twee ingebouwde schermen met een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels. De schermen bieden een kijkradius van 140 graden.

De bril is aan te sluiten op smartphones, laptops, tablets en spelcomputers. Zo is het mogelijk om in volledige privacy televisie te kijken. Wanneer de bril op de markt komt en hoeveel hij gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.

Daarnaast kondigde het Chinese techbedrijf de tablet NXTPAPER aan. De tablet heeft een diagonaal van 8,8 inch en maakt gebruik van e-inkttechnologie om beter gebruik te maken van natuurlijk licht en de ogen te beschermen.

Aan de achterkant heeft de tablet een camera van 8 megapixel, aan de voorkant zit een selfiecamera van 5 megapixel. De NXTPAPER gaat 349 euro kosten.

LG komt met uitrolbare telefoon

Ook LG presenteerde maandagavond verschillende nieuwe apparaten. Het opvallendste apparaat, een smartphone met een oprolbaar scherm, was bij de presentatie echter grotendeels afwezig.

Op een kort filmpje na wilde het Zuid-Koreaanse bedrijf nog niks kwijt over de telefoon - net zoals TCL, dat hintte op een soortgelijk apparaat met een omvang van 6,7 inch tot uitgerold 7,8 inch. Meer informatie volgt vermoedelijk binnenkort.

LG gaat zijn ThinQ-smartphoneapp verder uitbouwen. Het bedrijf heeft al deals gesloten met bedrijven zoals Nestle.

Het is de bedoeling dat er op producten van deelnemende voedselfabrikanten QR-codes komen te staan, die je met de telefoon kunt aflezen. Vervolgens weet je slimme oven op welke temperatuur hij moet voorverwarmen.