Een slimme bril van Lenovo kan tot vijf computerschermen tegelijkertijd in de lucht laten zweven. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens de digitale gadgetbeurs CES.

De Lenovo ThinkReality A3-bril maakt gebruik van augmented reality (AR). De twee ingebouwde 1080p-schermen laten virtuele objecten boven op de echte wereld zien, die alleen zichtbaar zijn voor de drager.

Lenovo gebruikt die technologie om computerschermen te projecteren. De gadget kan op een computer worden aangesloten waarbij de virtuele schermen als externe monitoren worden gebruikt. Hierdoor kan iemand op meerdere beelden werken zonder veel hardware mee te nemen.

Camera laat anderen extern meekijken

Volgens Lenovo heeft de bril ook een camera met een resolutie van 8 megapixel die video's van 1080p kan opnemen. Hierdoor kan bijvoorbeeld iemand meekijken naar wat de drager op dat moment doet.

De bril werkt in elk geval met Lenovo's ThinkPad-laptops en mobiele werkstations. Wel is een USB-C-poort nodig om de verbinding tussen de headset en computer te maken.

De AR-bril zal vanaf midden 2021 in een beperkt aantal landen worden verkocht. Het is onduidelijk of de gadget ook in Nederland wordt aangeboden. Daarnaast is de prijs voor de bril nog niet bekendgemaakt.