Discord heeft een chatgroep voor aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump van het platform geschorst, nadat deze werd gelinkt aan de bestorming van het Capitool. Dat vertelt een woordvoerder van het bedrijf aan Mashable.

"Hoewel er geen bewijs is dat de server werd gebruikt om de rellen op 6 januari te organiseren, heeft Discord besloten een server genaamd The Donald te schorsen", aldus de woordvoerder.

"De server had een duidelijke connectie met een online forum dat is gebruikt om aan te zetten tot geweld en een gewapende opstand in de Verenigde Staten te organiseren. Ook werd nepnieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen verspreid."

De Discord-groep werd gebruikt door bezoekers van het Reddit-forum r/DonaldTrump, dat eerder werd geschorst wegens nepnieuws en aanzetting tot geweld. Ook bezochten de Discord-gebruikers vaak de site Thedonald.win, waar bezoekers van het eerder verboden r/The_Donald vaak kwamen.

Discord is één van de inmiddels vele techbedrijven die ingrijpen nadat het Capitool werd bestormd door aanhangers van Trump. Op Twitter en Facebook zijn de accounts van de president geschorst, terwijl TikTok video's van zijn speeches wist wegens nepnieuws.

Apple en Google hebben de app voor sociaal netwerk Parler uit hun appwinkels gehaald, nadat de eigenaren hiervan niet ingrepen tegen de verspreiding van nepnieuws en oproepen tot geweld van gebruikers.