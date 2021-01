Twitter heeft een tweet verwijderd van de geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, waarin hij Amerikaanse en Britse vaccins voor het coronavirus "onbetrouwbaar" noemde, meldt het Franse persbureau AFP zaterdag.

"Het importeren van vaccins die zijn gemaakt in de VS of het VK is niet toegestaan", schreef Khamenei volgens het persbureau. "Ze zijn compleet onbetrouwbaar. Het is niet ondenkbaar dat zij andere landen willen besmetten."

De tweet is "niet meer beschikbaar omdat deze de Twitter-regels heeft geschonden", is te lezen op de Engelstalige Twitter-pagina van Khamenei.

De twee door het Europees geneesmiddelenbureau EMA goedgekeurde vaccins zijn afkomstig van de Amerikaanse farmaceuten Pfizer en Moderna. Het medicijnagentschap buigt zich nu ook over het vaccin van het Britse bedrijf AstraZeneca.

Iran was aan het begin van de pandemie een van de zwaarst getroffen landen. Het land staat altijd al op gespannen voet met het Westen, met name de Verenigde Staten. Die spanningen zijn verder opgelopen nu Iran de verrijking van uranium heeft hervat.