De websites van de actiegroep Viruswaarheid en de aspirant-politieke partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN) zijn vrijdagavond kort na elkaar platgelegd, bevestigt de beheerder van beide sites zaterdag aan NU.nl, nadat beide organisaties de digitale aanval meldden op hun Facebook-pagina.

De websites van Viruswaarheid en VSN zijn getroffen door een zogenoemde ddos-aanval. Daarbij worden servers bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, zodat ze de drukte niet meer aankunnen. Het is onduidelijk of beide websites doelwit waren van dezelfde dader of daders.

Viruswaarheid verzet zich tegen de maatregelen die het kabinet neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De groep zat onder meer achter de actie #ikdoenietmeermee. Onder die hashtag riepen BN'ers de overheid op om met antwoorden op bepaalde vragen rond het coronavirus en -beleid te komen.

Viruswaarheid-voorman Willem Engel staat op de kieslijst van VSN, maar de aspirant-partij is niet aan de groep gelieerd, zegt lijsttrekker Bas Filippini zaterdag tegen NU.nl. De rol die Engel speelt bij Viruswaarheid, moet volgens hem los worden gezien van de rol die hij bij VSN als aspirant-politicus heeft.

VSN presenteert zich als een partij van "gewone burgers die zich zorgen maken over het politiek beleid, het mismanagement en alle regeldruk van de afgelopen jaren". De partij pleit voor een directe democratie "zonder beroepspolitici". VSN heeft geen partijprogramma.