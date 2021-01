Google heeft de app van het sociale medium Parler uit zijn Play Store verwijderd. Apple dreigt de app binnen 24 uur uit de App Store te halen. De actie volgt na de bestorming van het Capitool door aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump, waarna meerdere sociale media actie ondernamen.

Parler is opgezet als een alternatief voor Twitter. Het sociale medium wordt vooral gebruikt als toevluchtsoord door onder anderen Trump-aanhangers die vinden dat zij op de mainstream sociale media de mond worden gesnoerd.

Google heeft laten weten dat Parler een "robuust" moderatiesysteem moet invoeren als de app terug wil keren in de Play Store. Apple heeft het sociale medium 24 uur de tijd gegeven om met een gedetailleerd moderatieplan te komen.

De bestorming van het Capitool wordt gezien als de ontsteking van een brandbare situatie die jarenlang op sociale media woedde. Experts waarschuwden tijdens Trumps termijn meerdere malen dat haatzaaien en desinformatie op Facebook en Twitter tot schade en slachtoffers zou kunnen leiden.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg maakte donderdag bekend dat Trump zijn Facebook- en Instagram-account voorlopig niet mag gebruiken. Twitter blokkeerde Trumps persoonlijke account in de nacht van vrijdag op zaterdag permanent.

Apps niet toegestaan in appwinkels als geweld gepromoot wordt

Google verwijst voor zijn actie tegen Parler naar zijn voorwaarde dat apps alleen in de Play Store aangeboden mogen worden zolang geweld niet gepromoot wordt.

"Om een app via Google Play te kunnen distribueren, vereisten we de implementatie van een robuust moderatiesysteem", aldus Google in een verklaring over Parler. "In het licht van deze voortdurende en urgente bedreiging van de openbare veiligheid schorten we de vermeldingen van de app in de Play Store op, tot deze problemen zijn opgelost."

"Content die het welzijn van anderen bedreigt of bedoeld is om aan te zetten tot geweld of andere wetteloze handelingen, is nooit aanvaardbaar geweest in de App Store", staat in een brief van Apple aan Parler die is ingezien door persbureau Reuters.

Parler-oprichter John Matze zegt dat Parler als platform niet verantwoordelijk is voor alle berichten die door gebruikers worden geplaatst.

Het verwijderen van Parler uit appwinkels betekent niet dat het sociale medium helemaal ontoegankelijk wordt. Via internetbrowsers is het platform nog steeds te bereiken, ook op iPhones en Android-telefoons van Apple en Google.