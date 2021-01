Reddit heeft een populair forum gewijd aan de Amerikaanse president Donald Trump geschorst. Dat bevestigt een woordvoerder tegenover Axios.

Op Reddit kunnen bezoekers eigen fora maken waarop bepaalde onderwerpen gediscussieerd kunnen worden. In de community r/donaldtrump konden aanhangers van de president met elkaar in gesprek.

De Reddit-pagina was niet in het beheer van Trump of zijn team, maar werd bijgehouden door aanhangers en fans van de president.

De pagina was met ruim 50.000 leden één van de grootste Trump-gemeenschappen op Reddit.

Aanzetting tot geweld en haatdragende teksten

Volgens een woordvoerder van Reddit hebben bezoekers van het forum meermaals aangezet tot geweld en haatdragende teksten geplaatst. Dat gebeurde bij berichten rond de bestorming van het Capitool eerder in de week.

Het is de tweede keer dat Reddit een populair Donald Trump-forum sluit. Hetzelfde gebeurde in juni 2020 met r/The_Donald, nadat de regels waren aangescherpt en bleek dat de community deze overtrad.

Steeds meer techbedrijven treden strenger op tegen president Trump en zijn aanhangers. Facebook heeft hem voor onbepaalde tijd geschorst, terwijl hij op Twitter tijdelijk werd gedeactiveerd tot hij misleidende berichten had gewist.