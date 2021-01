De fabrikant van stemmachines gebruikt in de Verenigde Staten heeft de oud-advocaat van president Donald Trump aangeklaagd, omdat zij complottheorieën over stemfraude verspreidde. Dat meldt NBC News vrijdag.

Het Amerikaanse Dominion Voting Systems is een grote leverancier van stemcomputers in het land, die ook werden gebruikt bij de presidentsverkiezingen in 2020.

Trumps voormalige advocaat Sidney Powell hielp de president in een poging de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Ze vertelde bij meerdere nieuwsmedia dat Dominion zijn computersystemen had aangepast zodat stemmen voor Trump verloren gingen.

Ook zei de advocaat dat Dominion hetzelfde had gedaan in andere landen, waaronder Venezuela. Voor geen van deze aantijgingen was bewijs.

Beschuldigingen leidden tot doodsbedreigingen

Volgens de stemcomputermaker heeft Powell zich schuldig gemaakt aan laster, waardoor het bedrijf forse reputatieschade opliep. Ook zou personeel hierdoor meermaals met de dood zijn bedreigd.

Met de zaak hoopt Dominion een schadevergoeding van 1,3 miljard dollar (ongeveer 1 miljard euro) af te dwingen. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf miljoenen dollars moeten investeren om personeel te beveiligen en kostte de beweringen het bedrijf meerdere klanten.