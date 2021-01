De politie heeft dinsdag drie personen opgepakt die verdacht worden van WhatsApp-fraude. Het drietal zou onder meer accounts van bekende personen hebben gehackt en een onbekend aantal slachtoffers geld hebben afgetroggeld.

Het gaat om twee jongens van zeventien en achttien jaar uit Den Haag, meldt de politie vrijdag. Zij blijven in ieder geval de komende veertien dagen vastzitten. De derde verdachte, een 57-jarige vrouw en moeder van een van de jongens, is inmiddels vrijgelaten. Zij blijft nog wel verdachte.

De oplichters hackten verschillende WhatsApp-accounts van bekende personen, die volgens de politie "actief zijn in het openbaar bestuur". Of het om politici gaat, is niet duidelijk. De politie wil daar niets over zeggen en het OM is niet bereikbaar voor een reactie.

Met de gehackte accounts stuurden de oplichters zogenoemde vriend-in-noodappjes naar contacten van de slachtoffers. Bij dit soort WhatsApp-fraude doen criminelen zich voor als een bekende, zodat slachtoffers minder snel doorhebben dat ze worden opgelicht. Vervolgens zeggen ze in een noodsituatie te verkeren, waardoor ze snel geld nodig hebben.

De slachtoffers dachten daadwerkelijk met een kennis of familielid in gesprek te zijn en maakten daarom het geld over. Volgens de politie gaat het in dit geval om duizenden euro's, maar is niet bekend hoeveel slachtoffers het drietal precies heeft gemaakt.

Groot geldbedrag en vuurwapen

Het drietal werd aangehouden naar aanleiding van een onderzoek van twee cybercrimeteams van de politie. Bij doorzoekingen werden 100.000 euro en een vuurwapen gevonden.

De jongens worden verdacht van oplichting, computervredebreuk en identiteitsfraude. De moeder wordt verdacht van witwassen. Agenten hebben hun computers en telefoons in beslag genomen.

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.