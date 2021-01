Je telefoonverslaving aanpakken met Mind Leak, moeiteloos muziek streamen met AirMusic en een nieuwe concurrent voor Netflix. Dit zijn de apps van de week.

Mind Leak

Mind Leak kan een leuk en nuttig steuntje in de rug geven als je minder op je telefoon wil zitten. Deze app waarschuwt je als je eindeloos aan het scrollen bent op Instagram, TikTok of Facebook.

Mind Leak pakt het anders aan dan andere apps voor digitaal welzijn. De app zet je voorste camera aan op het moment dat je te lang op een bepaalde app zit. Je wordt er zo aan herinnerd dat je waarschijnlijk wel iets beters te doen hebt.

De app is vooralsnog alleen op Android beschikbaar en analyseert automatisch welke apps jij (te) lang gebruikt. In de instellingen kun je bovendien zelf verslavende apps toevoegen.

Download Mind Leak voor Android (gratis)

AirMusic

AirMusic is er voor mensen met een Android-telefoon en voor speakers van Apple. Met de app kun je muziek streamen vanaf een Samsung, Huawei, Nokia of andere smartphone met Android naar een HomePod (mini). AirMusic kan overweg met AirPlay, de techniek die Apple-apparaten gebruiken om draadloos liedjes af te spelen.

Je hebt minstens Android 10 nodig om de app te draaien. Naast AirPlay kan AirMusic ook overweg met Google Cast, Roku, Samsung en Sonos. In feite is de app dus een alles-in-éénmuziekspeler voor je Android-telefoon. AirMusic is gratis, maar na tien minuten luisteren wordt er wat achtergrondgeluid toegevoegd. Als je dat niet wil, kun je een nieuwe sessie starten of de betaalde versie kopen.

Download AirMusic voor Android (gratis/3,99 euro)

Discovery+

Heb je Netflix en Disney+ uitgekeken? Discovery trapt het jaar af door een eigen streamingdienst te lanceren: discovery+. Hiermee kijk je on demand naar het aanbod van de tv-zenders Discovery, TLC en Animal Planet. Ook produceert het bedrijf exclusieve films en series.

Discovery+ is op vrijwel alle platformen verkrijgbaar. Je kunt kijken via de smartphoneapp, via de browser van je computer of op een slimme tv. Discovery+ heeft een gratis proefperiode van zeven dagen en vervangt de oudere app Dplay. Ook de Eurosport Player is komen te vervallen. Discovery belooft de streamingdienst in de komende maanden aan te vullen met meer exclusieve shows.

Download discovery+ voor Android of iOS (3,99 euro per maand/39,99 euro per jaar)