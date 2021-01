Wat is de beste beveiligingscamera voor buiten? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een beveiligingscamera moet bewegingen goed kunnen detecteren. Daarnaast is het belangrijk dat de kwaliteit van het beeld en geluid goed zijn en dat je een signaal ontvangt als er iets aan de hand is. Maar ook de veiligheid en privacy moeten in orde zijn. Je wil niet dat iedereen zomaar kan meekijken via jouw camera.

De Consumentenbond test beveiligingscamera's op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, bewegingsdetectie en notificatie. Er zijn in totaal 37 camera's getest voor binnen en buiten die goed verkrijgbaar zijn.

Van de 27 geteste buitencamera's komt een camera van Arlo als Beste uit de Test. Een camera van D-Link is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Arlo Pro 3 met twee cams Prijs: 395 euro

Testoordeel: 7,7

Beeldhoek volgens fabrikant: 160 graden

Maximale resolutie video: 2.560 bij 1.440 pixels

De Arlo Pro 3 is niet goedkoop. De set met twee camera's is de kleinste set die verkrijgbaar is. Maar voor die prijs krijg je wel een fijn systeem.

Boven op de aanschafprijs komt eventueel ook nog een betaald abonnement. Zonder abonnement mis je opties als dertig dagen cloudopslag van opnames, screenshots bij notificaties en het instellen van detectiezones (het deel van het beeld waarop de camera moet reageren).

De camera's zijn draadloos met oplaadbare batterijen. De beeld- en geluidskwaliteit is goed.

Zodra de camera's beweging detecteren krijg je een notificatie op je smartphone. Het basisstation staat binnen en heeft een sirene. Via een USB-aansluiting op het basisstation kun je eventueel lokaal video's opslaan.

Een nadeel is dat het systeem je geen waarschuwing geeft als de verbinding tussen het basisstation en de camera's is verbroken.

Beste Koop: D-Link DCS-8600LH Prijs: 178 euro

Testoordeel: 7,1

Beeldhoek volgens fabrikant: 135 graden

Maximale resolutie video: 1.920 bij 1.080 pixels

De D-Link is een systeem met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het is een losse camera zonder basisstation.

Ook bij dit systeem kun je kiezen voor een betaald abonnement. Zonder abonnement worden je opnames één dag bewaard; met abonnement is dat één week. Je kunt ook opnames lokaal opslaan via een SD-kaart in de camera.

De beeld- en geluidskwaliteit van de camera is goed. Maar de bewegingsdetectie is op langere afstand wat minder gevoelig. Ook kan deze camera geen onderscheid maken tussen bewegende personen, dieren of voorwerpen. Wel kun je vrij nauwkeurig instellen op welk deel van het beeld de camera moet reageren.

De camera werkt alleen op netstroom, dus dat kan een nadeel zijn als je buiten geen stroomvoorziening hebt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.