De video van de Amerikaanse president Donald Trump waarin hij bestormers van het Capitool in de Verenigde Staten toespreekt en claims over frauduleuze presidentsverkiezingen herhaalt, is niet welkom op TikTok, zegt het bedrijf tegen TechCrunch.

TikTok verwijdert de video's als ze door gebruikers worden geplaatst. De filmpjes zijn in strijd met de regels van het platform over het verspreiden van desinformatie.

In de video herhaalde Trump eerdere claims dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen die hij van de Democraat Joe Biden verloor. Hij zei dat de bestorming van woensdagavond daar een logisch gevolg van was. In dezelfde video riep hij bestormers op om naar huis te gaan.

TikTok staat nog wel video's toe waarin de uitspraken van Trump in het filmpje weerlegd worden. Op die manier hoopt TikTok dat verkeerde informatie onderuit gehaald wordt.

TikTok heeft ook hashtags geblokkeerd die door de Capitool-bestormers werden gebruikt, zoals #stormthecapitol en #patriotparty. Daarmee wordt de zichtbaarheid van video's met die hashtags in de app teruggedrongen.

Trump werd geschorst door sociale media

Trump heeft geen account op TikTok. De president probeert de app juist te weren in de VS, omdat hij bang is dat data van Amerikaanse gebruikers worden doorgespeeld aan de Chinese overheid. Tot nu toe is dat niet gelukt.

Trump werd deze week tijdelijk geschorst door Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram, vanwege berichten die als opruiend werden gezien in verband met de "ongekende en aanhoudend gewelddadige situatie in Washington".

In zijn eerste video na de Twitter-ban erkende Trump zijn verkiezingsnederlaag alsnog en veroordeelde hij de "gruwelijke aanval" op het Capitool.