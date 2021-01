Hyundai is met Apple in gesprek over de mogelijke ontwikkeling van een elektrische auto. Dat bevestigt een woordvoerder van Hyundai tegen CNBC.

"We begrijpen dat Apple met meerdere autofabrikanten spreekt, waaronder Hyundai Motor", zegt de woordvoerder. "Maar de gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium, er is nog niets besloten."

De reactie kwam nadat de Koreaanse website Korea Economic Daily over de gesprekken schreef. Apple zou samen met Hyundai willen werken aan de productie van de auto's en de ontwikkeling van een nieuw soort accu, waarmee elektrische auto's een groter bereik krijgen. Apple zou een partner zoeken vanwege de "enorme kosten" van de technologie, schrijft de Koreaanse site.

Volgens een bericht van Bloomberg bevindt het Apple Car-project zich nog in een zeer prille fase. Het zou nog minstens vijf tot zeven jaar duren voordat een auto van Apple op de markt verschijnt. Apple heeft zelf niet op de berichtgeving gereageerd.