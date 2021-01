Mensen die proberen een account aan te maken op berichtendienst Signal, krijgen mogelijk last van vertraging bij het ontvangen van hun verificatiecode. De dienst wordt overweldigd door nieuwe gebruikers, schrijft Signal donderdag op Twitter.

De drukte komt vermoedelijk door de aankondiging dat WhatsApp-accounts buiten Europa vanaf deze week zonder toestemming data gaan delen met Facebook, onder andere om advertenties aan te passen aan het internetgedrag van de gebruiker en voor integratie met het betaalplatform van Facebook. Gebruikers binnen de Europese Unie hebben daar geen last van, omdat de Ierse privacyautoriteit daar afspraken over heeft gemaakt met Facebook: hier mag dit simpelweg niet.

WhatsApp en Facebook deelden al langer data met elkaar buiten Europa. Het was tot deze week mogelijk om dat met een knopje uit te zetten.

Sinds de invoering van het nieuwe privacystatement is dat knopje echter verdwenen. Veel gebruikers hebben daarom aangekondigd hun accounts te verwijderen en over te stappen op Signal.

Signal zegt "opgewonden te zijn" over de toename in het aantal nieuwe gebruikers. Het bedrijf is in gesprek met telecomproviders om de problemen op te lossen.