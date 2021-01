Twitch heeft de populaire PogChamp-reactie van zijn website verwijderd, meldt de streamingdienst op Twitter. De emoji toont het gezicht van de streamer Ryan 'Gootecks' Gutierrez, die woensdag controversiële uitspraken deed over de opstand in de Verenigde Staten.

PogChamp is één van de populairste emoji's op Twitch. De afbeelding wordt vooral gebruikt om enthousiasme uit te drukken in de chat, als er tijdens een stream iets bijzonders gebeurt.

Gutierrez riep woensdag op Twitter op meer geweld te gebruiken tijdens de opstand in de Verenigde Staten. Daarbij bestormden Trump-supporters het Capitool en kwamen vier personen om het leven. Gutierrez verspreidde via Twitter een video waarin een van de overleden slachtoffers te zien is en beweerde dat het sociale netwerk de beelden censureert.

Twitch zegt niet anders te kunnen dan de emoji met het gezicht van Gutierrez te verwijderen. "We kunnen niet met een goed gevoel doorgaan met het gebruik van de afbeelding", schrijft Twitch op Twitter.

Twitch werkt aan vervangende emoji

De streamingdienst zegt aan een vervangende emoji te werken. "We willen dat het sentiment en het gebruik van de PogChamp-emoji voortleeft. Het gaat om meer dan de persoon op de afbeelding en de emoji heeft een grote plek binnen de Twitch-cultuur."

Gutierrez heeft nog niet gereageerd op de verwijdering van de afbeelding.