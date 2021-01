Ajax is woensdag kampioen geworden in de eDivisie, de officiële Nederlandse e-sportscompetitie voor FIFA-spelers. Namens de Amsterdammers gingen Dani Hagebeuk en Tjardo Paliama met de kampioensschaal en 25.000 euro naar huis.

Hagebreuk en Paliama versloegen Renzo Oemrawsingh en Levi de Weerd van Vitesse in de finale. "Dat we vorig jaar nét naast de titel grepen, maakt deze winst des te mooier", zegt Hagebeuk. De twee gamers hebben zich met hun winst ook gekwalificeerd voor de voorrondes van het WK FIFA 21.

De eerste van de twee finalewedstrijden werd tussen Paliama en De Weerd gespeeld op de PlayStation. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3, Paliama won in de daaropvolgende verlenging. Hagebreuk won met 1-0 van Oemrawsingh op de Xbox.

Op het hoogtepunt keken ruim 40.000 kijkers via YouTube naar de finale. Door het coronavirus zaten de gamers dit jaar niet recht tegenover elkaar. Waar de finale vorig jaar nog plaatsvond in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live, zaten ze nu thuis of in het stadion van hun club.

Alle achttien Eredivisie-clubs hebben twee gamers onder contract staan voor de eDivisie. De een speelt FIFA 21 op de PlayStation, de ander op de Xbox. Onder de overige zeven finalisten werd een bedrag van 25.000 euro verdeeld.

Het nieuwe eDivisie-seizoen start in maart. De finale vindt plaats in mei.