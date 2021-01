Hackers hadden nadat ze binnendrongen in software van het IT-bedrijf SolarWinds ook toegang tot systemen van het Amerikaanse ministerie van Justitie, zo maakte het ministerie woensdagavond bekend in een verklaring.

Bij de aanval hadden de hackers toegang tot e-mailsystemen, zegt het ministerie. "Het aantal Office 365-mailboxen dat mogelijk is binnengedrongen, is tot nu toe vastgesteld op 3 procent." Volgens het ministerie is er geen bewijs dat systemen met geheime informatie zijn gekraakt.

Het ministerie ontdekte de hack op 24 december, waarna de kwetsbaarheid werd gedicht. Het gaat volgens het ministerie om een "groot incident".

Ook andere Amerikaans ministeries werden slachtoffer van de hack. Zo is vastgesteld dat de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Veiligheid, Financiën en Economische Zaken zijn getroffen.

Het kantoor van de directeur van de nationale inlichtingendiensten (DNI) meldde eerder deze week dat de hack "waarschijnlijk" is uitgevoerd door Russische hackers. De aanval had volgens de DNI als doel om inlichtingen te verzamelen.