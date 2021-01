Het account van de Amerikaanse president Donald Trump op Facebook, Instagram en Twitter is voor enkele uren geblokkeerd vanwege berichten die hij woensdag plaatste over de gewelddadige bestorming van het Capitool.

Twitter heeft het account van de zittend president twaalf uur geblokkeerd. Zijn account op Facebook en Instagram is 24 uur geschorst.

Volgens Twitter zijn tweets van de president over de bestorming in strijd met de gedragscode. Twitter wil dat Trump drie tweets verwijdert. Na verwijdering mag hij voor straf twaalf uur lang niets tweeten, en zolang de tweets er nog staan blijft zijn account geschorst.

Als Trump doorgaat met het plaatsen van zulke tweets, kan hij permanent geblokkeerd worden, laat het sociale netwerk weten.

Ook Snapchat heeft het account van Trump op slot gezet, bevestigt een woordvoerder aan TechCrunch. Het is niet duidelijk hoelang die schorsing duurt. Snap zegt de situatie eerst grondig te willen monitoren voordat de beslissing wordt herzien.

Video Trump eerder al verwijderd

Facebook en YouTube hebben eerder al een video van Donald Trump verwijderd, waarin hij opnieuw zegt dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen en dat de bestorming van woensdagavond daarvan een logisch gevolg is. In diezelfde video roept hij de bestormers ook op om naar huis te gaan.

Volgens Guy Rosen, vicepresident voor integriteit bij Facebook, draagt de video juist bij aan het geweld dat plaatsvindt bij het parlementsgebouw. Twitter verbood al het retweeten van de video omdat deze mogelijk geweld kan uitlokken. Later ging het sociale medium over tot het verwijderen van de laatste tweets van de president.

