Samsung heeft woensdagmiddag tijdens zijn First Look-evenement zijn eerste televisies met miniled-technologie getoond. Dit moet zorgen voor hogere contrasten dan op lcd-schermen en voor een hogere helderheid dan op oled-displays.

Miniled is te vinden in Samsungs nieuwe QLED-televisies, die Samsung Neo QLED noemt. Er zijn twee topmodellen die resoluties van 4K en 8K bieden. Informatie over de formaten, prijzen en verschijningsdata is nog niet bekend.

Bij miniled worden achter de pixels op het scherm heel kleine ledlampjes geplaatst om het beeld te verlichten. Volgens Samsung gaat het om lampjes die veertig keer kleiner zijn dan conventionele leds.

Een voordeel van miniled is, naast een hoger contrast en hogere helderheid, dat er nagenoeg geen kans is op inbranding. Dat kan bij oled-tv's wel gebeuren.

Samsung toonde ook enkele nieuwe functies van de Neo QLED-televisies. De opvallendste is een "Super Ultrawide GameView" waarmee het beeld van pc-games breder kan worden gemaakt tot een beeldverhouding van 32 bij 9. Er verschijnen dan onder en boven het spelbeeld zwarte balken.

Nieuwe versie van The Frame

Samsung presenteerde verder een nieuwe versie van The Frame. Dat is een scherm waarop schilderijen getoond kunnen worden als deze niet wordt gebruikt om tv te kijken. Het 2021-model is minder dik dan zijn voorganger: 24,9 mm ten opzichte van 42,5 mm.

The Frame biedt wederom een 4K-resolutie. Meer details, zoals prijzen en beschikbaarheid, zijn nog niet bekend.