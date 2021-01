De Nederlandse smartphoneapp CoronaMelder werkt sinds woensdag samen met de soortgelijke Belgische app Coronalert, meldt de Europese Commissie woensdag op Twitter. Hierdoor kunnen Nederlanders een waarschuwing ontvangen als ze langere tijd in de buurt waren bij een besmette Belg.

De Nederlandse CoronaMelder werkt sinds vorige maand al samen met corona-apps uit Duitsland, Denemarken, Spanje, Italië, Ierland, Polen, Kroatië, Letland en Cyprus. Woensdag kwam daar België bij. Later worden meer EU-landen bij deze samenwerking betrokken.

De CoronaMelder gebruikt een bluetoothsignaal om te zien bij welke andere appgebruikers iemand in de buurt is geweest. Uit de signaalsterkte moet blijken hoe groot de afstand tussen de gebruikers was.

Apps wisselen codes uit

Als je als CoronaMelder-gebruiker langere tijd in de buurt bent van iemand die een van de genoemde corona-apps gebruikt, dan wisselen de apps anonieme codes uit. Als een van beiden later positief wordt getest en dit in de eigen app meldt, dan ontvangt de ander een waarschuwing.

Alleen corona-apps die dezelfde privacybeginselen als CoronaMelder hebben, kunnen met de Nederlandse app communiceren. CoronaMelder wisselt volgens de Rijksoverheid alleen gegevens uit die noodzakelijk zijn voor deze Europese samenwerking.

De Nederlandse app is inmiddels meer dan vier miljoen keer gedownload. De Belgische variant ruim 2,3 miljoen keer.