Microsoft werkt aan een oplossing voor controllers van de nieuwe Xbox Series X en S, die soms plotseling verbinding verliezen tijdens het gamen. Dat laat het bedrijf weten aan The Verge.

"We weten dat sommige spelers ervaren dat hun nieuwe draadloze Xbox-controller verbinding verliest. Onze teams werken aan een oplossing voor in een toekomstige update", zegt een woordvoerder van Microsoft.

De klachten gaan over de nieuwe controllers van de Xbox Series X en S, die sinds november verkrijgbaar zijn. De controllers worden meegeleverd bij aankoop van de consoles, maar zijn ook los te koop.

Ruim zeventienhonderd klachten op forum

Het is onduidelijk hoeveel mensen last hebben van het probleem. Op een klachtenforum van Microsoft is een topic geopend dat inmiddels ruim veertig pagina's telt. Daarin klagen mensen over controllers die plotseling de verbinding verliezen tijdens het gamen.

Ruim zeventienhonderd gebruikers hebben op het forum aangegeven problemen te ervaren. Dat zou vooral gebeuren tijdens het spelen van bepaalde games, zoals Assassin's Creed Valhalla.

Microsoft raadt mensen die last hebben van problemen aan hun software up-to-date te houden. Mocht het dan nog niet opgelost zijn, is het wachten op de toekomstige update die het probleem definitief moet verhelpen.