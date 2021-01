Microsoft stopt met de smartphonegame Minecraft Earth vanwege het coronavirus. Het spel wordt in juni uit de appwinkels gehaald en is vanaf dat moment ook niet meer te spelen, laat het bedrijf in een blogpost weten.

Minecraft Earth werkt net als Pokémon GO met augmented reality (AR) waarbij het spel zich afspeelt in de wereld om de gebruiker heen. Spelers moeten naar buiten om materialen en objecten te verzamelen om te kunnen gebruiken in hun creaties.

Dat bleek het afgelopen jaar lastig. Microsoft wijt het einde van de game aan het coronavirus. "Minecraft Earth draaide om vrij bewegen en samenspelen - twee dingen die bijna onmogelijk zijn in de huidige wereldwijde situatie", schrijft de ontwikkelaar.

De ondersteuning van het spel stopt op 30 juni. Een dag later worden alle gegevens van spelers gewist.

De game, die in oktober 2019 werd gelanceerd, heeft inmiddels een update gekregen waardoor het niet meer mogelijk is om aankopen te doen in de app. Ook is er nieuwe content toegevoegd waardoor het spel tijdelijk makkelijker gemaakt wordt.