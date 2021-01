De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een decreet ondertekend om acht Chinese apps in de ban te doen. Het gaat om onder meer de populaire betaalapp Alipay. China reageert woensdag met de mededeling dat het gepaste maatregelen zal nemen om de rechten van Chinese bedrijven te beschermen.

Volgens het Witte Huis vormen Chinese apps een bedreiging voor de nationale veiligheid, het buitenlandbeleid en de economie van de Verenigde Staten.

Naast Alipay zijn de betaalapp WeChat Pay en QQ Wallet op de zwarte lijst geplaatst. Ook de videoapp VMate, chatapp QQ, bestandendeeldienst SHAREit, documentscanner CamScanner en kantoorsoftware WPS Office zijn in de ban gedaan.

De regering wijst erop dat de apps de Chinese overheid en de Chinese Communistische Partij kunnen voorzien van "enorme hoeveelheden informatie van gebruikers, inclusief gevoelige persoonlijk identificeerbare gegevens en privé-informatie".

China zou op die manier de locatie van overheidspersoneel en -leveranciers kunnen volgen en dossiers van individuen op kunnen bouwen, aldus het Witte Huis.

Deadline een maand na vertrek Trump

Het decreet geeft het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken 45 dagen de tijd om vast te stellen welke handelingen met de bedrijven achter de apps verboden zouden moeten worden.

Dat legt de deadline op 19 februari, bijna een maand nadat Trump het stokje als president van de VS op 20 januari moet overdragen aan Joe Biden.

De Democratische aankomend president heeft weinig losgelaten over hoe hij van plan is om te gaan met Chinese dreigingen. In theorie kan de regering-Biden het decreet op haar eerste dag ongedaan maken.

Een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken zegt tegen persbureau Reuters haast te maken door actie te ondernemen voor Trump op 20 januari het Witte Huis moet verlaten.

Decreet tegen acht apps lijkt op actie tegen TikTok

Het decreet van dinsdag lijkt op de actie die Trump in augustus ondernam tegen videoapp TikTok en chatdienst WeChat.

De decreten hadden Apple en Google kunnen verbieden om de twee Chinese apps aan te bieden in hun appwinkels. Het lukte het Witte Huis echter niet om een verbod op de apps daadwerkelijk in te voeren.

Rechtbanken blokkeerden de decreten vanwege bezwaren op het gebied van de vrijheid van meningsuiting.

Het Witte Huis heeft er vertrouwen in dat dit argument nu niet in de weg zit, aldus een bron van Reuters. Voor betaalapps zoals Alipay zou het een stuk lastiger zijn om zich op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet te beroepen.