Consumenten gaven in 2020 wereldwijd een recordbedrag van in totaal bijna 111 miljard dollar (omgerekend 90 miljard euro) uit aan in-appaankopen, abonnementen en premiumapps, blijkt uit cijfers van analysebureau Sensor Tower.

Dat is een stijging van 30,2 procent ten opzichte van 2019, toen appontwikkelaars nog 85,2 miljard dollar verdienden.

Consumenten gaven meer geld uit in zowel de App Store van Apple als de Google Play Store.

De uitgaven in de App Store stegen met 30,3 procent van 55,5 miljard naar 72,3 miljard dollar. Ook de Play Store van Google had een goed jaar: daar stegen de consumentenuitgaven van 29,7 naar 38,6 miljard dollar, een stijging van 30 procent.

Mobiele games brachten veel op

Vooral mobiele games waren vorig jaar erg populair. 71,7 procent van alle in-appuitgaven waren daarvan afkomstig. In totaal werd er 79,5 miljard dollar mee verdiend, een stijging van 26 procent ten opzichte van 2019. Toen werd nog 63 miljard dollar verdiend aan in-appuitgaven in games.

Vijf gameontwikkelaars verdienden in het afgelopen jaar zelfs meer dan 1 miljard dollar aan hun mobiele apps: PUGB Mobile, Honor of Kings, Pokémon GO, Coin Master en Roblox.

Naast mobiele games werden ook apps voor entertainment en apps waarmee je kunt videobellen tijdens de coronacrisis vaker gedownload. TikTok genereerde als reguliere app de meeste inkomsten: 1,2 miljard dollar. Dat is een stijging van meer dan 600 procent ten opzichte van 2019.