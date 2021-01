WhatsApp werkt aan een bètaversie waarbij het voor inloggen op de webversie niet langer nodig is dat je telefoon een internetverbinding heeft. Ook maakt de bètaversie het mogelijk om WhatsApp Web op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken, meldde WABetaInfo maandag.

WhatsApp Web is de chatdienst in een browser op de computer. Deze versie synchroniseert met de app op je smartphone en daarom is het noodzakelijk dat je smartphone met het internet is verbonden. Als de smartphone is uitgeschakeld of geen verbinding heeft, werkt WhatsApp Web op dit moment niet.

Daar komt met de bètaversie dus verandering in. Ook is het dan mogelijk om WhatsApp Web op maximaal vier apparaten tegelijk te gebruiken. Hoe de technologie precies werkt, is niet bekendgemaakt.

Het is ook nog niet duidelijk of en wanneer alle gebruikers van WhatsApp de nieuwe versie kunnen gebruiken. De chatdienst werkt ook aan de mogelijkheid om chats in de webversie te muten of te verwijderen.