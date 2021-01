Twitter heeft podcastapp Breaker overgenomen. De makers van de app gaan voor de techgigant aan de slag en daarom zal de app op 15 januari verdwijnen, meldt Breaker-directeur Erik Berlin in een bericht op blogdienst Medium.

Breaker profileerde zich als een podcastapp met elementen uit sociale media. Zo is het in de app mogelijk om een aflevering leuk te vinden of erop te reageren.

De overname van Breaker is niet de enige stap die Twitter op het gebied van audio zet. In december kondigde het bedrijf aan audiogesprekken te testen: Spaces. Het bedrijf omschrijft de functie als een soort dinertafel waar gesprekken gevoerd kunnen worden.

Twitter-manager Michael Montano meldt via een tweet dat het Breaker-team aan Spaces gaat werken. Hij verwacht dat de medewerkers kunnen bijdragen om het klimaat voor publieke discussies te verbeteren.

Twitter heeft te maken met gebruikers die onrust stoken en andere gebruikers opjutten. Gebruikers van het platform kunnen zich daardoor geïntimideerd voelen.