Een apparaat van Apple dat gebruikmaakt van augmented reality zal ergens in 2021 verschijnen. Dat voorspelt de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-Chi Kuo, meldt MacRumors maandag.

Details over de gadget geeft Kuo niet, maar in een eerdere voorspelling sprak hij over een augmentedrealitybril die verbinding maakt met de iPhone.

Bij augmented reality worden virtuele objecten bovenop de echte wereld geprojecteerd. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een kast van een webwinkel in een kamer uit te proberen of om een routeplanner op de weg te tonen.

Apple biedt nu al augmented reality op de iPhone en iPad, waarbij de virtuele wereld op het camerabeeld zichtbaar is. Recente iPhones en iPads kregen een dieptesensor om hierbij te helpen.

'De volgende grote stap'

De plannen voor een Apple-bril zijn nooit officieel bevestigd, maar topman Tim Cook noemde de technologie vorig jaar "de volgende grote technologische stap".

Kuo denkt dat Apple in 2021 ook de AirTags zal introduceren. Door deze gadgets op eigendommen te plakken, zijn ze terug te vinden vanuit een iPhone-app.