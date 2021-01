De internetdiensten van ING zijn maandag getroffen door een storing, waardoor online bankieren voor sommige klanten niet goed werkt. Dat meldt de bank op Twitter.

De exacte omvang van de storing is niet bekend, maar op de website Allestoringen.nl zijn duizenden recente klachten van gebruikers verzameld.

Het aantal klachten bij ING stijgt sinds maandag 12.00 uur.

"Er zijn inderdaad problemen bekend", vertelt de bank aan een getroffen appgebruiker. "We doen ons best om het zo snel mogelijk op te lossen." Het is niet duidelijk hoe snel de problemen zijn verholpen.

Alle drie de grote banken (ING, Rabobank en ABN AMRO) werden in december ook getroffen door storingen, door een grotere hoeveelheid betaalverkeer dan werd verwacht. Een oorzaak voor de storing van maandag is nog niet bekend.