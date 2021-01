De politie in Singapore mag voor onderzoek informatie in de corona-app van het land inzien, maakt de Singaporese overheid maandag bekend.

"De politie in Singapore kan allerlei gegevens bemachtigen voor onderzoek, waaronder van de TraceTogether-app", antwoordde minister Desmond Tan het parlement.

De Singaporese corona-app staat op 80 procent van alle smartphones in het land. Dit percentage is relatief hoog, omdat de software verplicht is voor een bezoek aan bijvoorbeeld een winkelcentrum.

De app is gemaakt om coronabesmettingen in kaart te brengen. Daarmee is de software vergelijkbaar met de CoronaMelder in Nederland, die waarschuwt als een gebruiker in de buurt is geweest van een besmette persoon.

De overheid van Singapore verzekerde eerder dat alle informatie versleuteld op toestellen van burgers werd bewaard en enkel wordt bekeken bij een positieve test.

Op de site van TraceTogether wordt beloofd dat informatie alleen wordt ingezien voor het in kaart brengen van besmettingen.