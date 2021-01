De overheid geeft vanaf maandag een nieuwe identiteitskaart uit die is voorzien van een chip waarmee bezitters bij DigiD kunnen inloggen. De inlogmogelijkheid wordt op 11 januari daadwerkelijk aan de DigiD-website toegevoegd, laat een woordvoerder van de dienst weten.

Op dit moment kunnen DigiD-gebruikers inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord of met behulp van de DigiD-app voor smartphones.

De app is ook nodig om in te kunnen loggen met de identiteitskaart. Bezitters van een nieuw ID-bewijs moeten de chip in het plastic scannen met hun smartphone. Om de functie te activeren, moeten zij ook een pincode invoeren, die ze enkele dagen na het aanvragen van de nieuwe identiteitskaart in de brievenbus ontvangen.

Na activatie is inloggen mogelijk door de smartphone met de DigiD-app tegen de ID-kaart te houden. Ook moet de code ter bevestiging opnieuw ingevoerd worden, maar mensen kunnen deze code ook wijzigen.

Hoogste betrouwbaarheidsniveau, maar nog niet gebruikt

DigiD kent drie zogenoemde betrouwbaarheidsniveaus: laag, substantieel en hoog. Hoe hoger het niveau, hoe meer functies beschikbaar zijn. Dat is nodig voor extra privacygevoelige functies, zoals informatie over gezondheid.

In de DigiD-app is het mogelijk om een zogenoemde ID-check uit te voeren. Daarmee verandert de functie in het niveau substantieel.

Wie vanaf 11 januari inlogt door de ID-kaart te scannen, komt daarmee binnen op het hoogste niveau. Op dit moment zijn er echter geen diensten waarvoor dit niveau vereist is, hoewel dit in de toekomst mogelijk gaat veranderen.