De Mac-app Amphetamine mag toch in de App Store blijven staan, nadat Apple deze dreigde te verwijderen om zijn drugsgerelateerde naam. Dat meldt de ontwikkelaar op Twitter.

Met de app Amphetamine kunnen gebruikers de stand-byfuncties van Apple-computers voor een ingestelde periode uitschakelen. Dat kan met een knop bovenin de menubalk.

De naam van het programma is gebaseerd op amfetaminepillen, die een gevoel van meer energie kunnen geven. Eind december bleek Apple de drugsassociatie niet te tolereren en werd gedreigd de app te verwijderen. Het appicoon met een pilletje viel ook slecht bij de techreus.

De softwaremaker pleitte bij Apple om de software te laten staan. Volgens hem was de naam niet bedoeld om drugsgebruik aan te sporen, maar was het een verwijzing naar het medische gebruik van de pillen. Gebruik van amfetamine is in de Verenigde Staten, waar Apple zich bevindt, toegestaan in samenspraak met een arts.

De techgigant is hierna teruggekomen op zijn besluit, waardoor de software in de App Store mag blijven staan. Verdere toelichting heeft het bedrijf nog niet gedeeld.

Sinds 2015 in de App Store

Het is onduidelijk waarom Amphetamine ineens in de schijnwerpers stond bij Apple. De software staat sinds 2015 in de App Store en werd recent nog door het bedrijf uitgelicht in een artikel.

Amphetamine is niet de eerste Mac-app in zijn soort. De applicatie Caffeine bood jarenlang vergelijkbare functionaliteit.