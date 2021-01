Facebook-producthoofd Rob Leathern is deze week stilletjes vertrokken bij het bedrijf. Leathern was de afgelopen jaren gezicht van het beleid rond desinformatie en politiek bij Facebooks advertentieafdeling.

Het was niet eerder bekend dat Leathern bij het bedrijf zou vertrekken. Volgens interne documenten in handen van Reuters is hij sinds woensdag uit functie.

Hij wil "elders gaan werken aan onderwerpen rond consumentenprivacy", schreef Leathern. Facebook kreeg de afgelopen jaren veel kritiek om zijn losse advertentiebeleid, die het gemakkelijk maakte om desinformatie te verspreiden.

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen legde het bedrijf de verkoop van politieke advertenties een week stil. Alle advertenties moesten gecheckt zijn op onwaarheden, aldus het bedrijf, en advertenties die de uitslag in twijfel trekken zouden worden verwijderd.