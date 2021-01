Ruim 1.700 Nederlandse dronebezitters hebben zich ingeschreven bij de RDW, om zo te voldoen aan de aangescherpte wetgeving die is ingegaan. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op Facebook.

Sinds 31 december gelden nieuwe regels voor drones in de Europese Unie. Wie een drone van 250 gram of zwaarder wil gebruiken, moet verplicht een vliegbewijs halen en zich bij de RDW registreren.

Inmiddels hebben 1.700 mensen dit gedaan. Omdat er geen cijfers over het totale aantal dronebezitters in Nederland beschikbaar zijn, is onduidelijk hoeveel mensen nog moeten volgen.

Dronefabrikanten proberen in te spelen op de nieuwe regels door lichtere apparatuur te maken die door iedereen gebruikt mag worden. De Mavic Mini en Mini 2 van DJI zijn bijvoorbeeld 249 gram, precies onder de bepaalde gewichtsgrens.