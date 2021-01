Defensie begint in 2021 met de bouw van een nieuwe IT-infrastructuur en een eigen mobiel netwerk. Daarvoor is een overeenkomst met IBM getekend, meldt het ministerie.

Naast IBM werken ook de IT-bedrijven Atos en Unica mee aan de nieuwe infrastructuur. Het project zal volgens staatssecretaris Barbara Visser ongeveer zeven jaar in beslag nemen.

Bij de start van het project worden eerst nieuwe datacenters gebouwd, wat ongeveer twintig maanden zal duren. Tegelijk zal het al bestaande netwerk vernieuwd worden, zodat belangrijke informatie beter verzonden kan worden. Daar is één tot twee jaar voor nodig.

In een periode van elf maanden zal ook een eigen mobiel netwerk worden aangelegd. Dit moet ervoor zorgen dat Defensie niet langer afhankelijk is van andere organisaties zoals providers KPN, T-Mobile of Vodafone.

Project dreigde op klippen te lopen

Defensie is al langere tijd van plan om zijn digitale infrastructuur onder handen te nemen. In februari 2020 bleek uit documenten dat het project op de klippen dreigde te lopen en dat er miljoenen euro's aan kosten waren gemaakt door IBM, dat toen al bezig was.

Kort daarna beloofde de staatssecretaris het project te herstructureren, waar inmiddels een concrete vorm aan gegeven is. Daarom kan het project nu starten.