De hoeveelheid verbruikte data tijdens Oud en Nieuw in Nederland is naar recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit cijfers van providers KPN en VodafoneZiggo.

Tussen 22.00 en 4.00 uur werd 248 terabyte aan informatie uitgewisseld op het mobiele netwerk van KPN. Mobiele gebruikers van VodafoneZiggo gebruikten in diezelfde periode 185 terabyte.

Bij KPN ging het mobiele verbruik met 26 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder. Volgens de provider ging het verbruik in tien jaar tijd nog nooit zo steil omhoog.

Klanten van Vodafone verbruikten 28 procent meer dan het jaar eerder. De stijging was daar minder extreem dan in de voorgaande twee jaar. Toen groeide de hoeveelheid verstookte mobiele data in de uren rond Oud en Nieuw met 57 procent.

KPN denkt dat de mobiele cijfers hoger lagen dankzij het coronavirus. Tegelijkertijd vermoedt VodafoneZiggo dat de stijging om diezelfde reden lager is dan normaal. Waar KPN speculeert dat klanten meer via mobiele data contact hadden tijdens de lockdown, wijst VodafoneZiggo erop dat mensen door het thuiszitten sneller vast internet gebruikten.

Minder sms'jes en telefoongesprekken

Het aantal gevoerde telefoongesprekken en verstuurde sms'jes neemt bij KPN de afgelopen jaren juist af, omdat nieuwjaarswensen steeds meer via internet worden gedeeld.

Tussen 22.00 en 4.00 uur werd voor 3,8 miljoen minuten gebeld, wat het jaar ervoor nog 4,1 miljoen minuten waren. Er gingen 1,8 miljoen sms'jes de deur uit, tegenover 2,4 miljoen in 2019.

Meer gebruik van vast internet

Bij VodafoneZiggo steeg het gebruik van de vaste internetverbinding in dezelfde uren met 55 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tijdens de piek werd 540 gigabit per seconde verstookt.

KPN spreekt ook over een stijging van vast internetgebruik, maar noemt geen gegevens. Wel stelt de provider dat er een piek in het verkeer was rond 16.00 uur, waarna na 0.00 uur de hoeveelheid verkeer verdubbelde.

Dit artikel was eerst alleen gebaseerd op cijfers van KPN en is later aangevuld met informatie van VodafoneZiggo.