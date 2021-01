2020 zit er definitief op en dus is het tijd om nog één keer terug te blikken op de beste apps van dat jaar. Met onder andere Among Us, Microsoft Teams en Good Sudoku, die natuurlijk ook in 2021 de moeite waard zijn.

Among Us

Among Us verscheen al in 2018, maar mag niet bij de beste apps van 2020 ontbreken. De game werd dit jaar een megahit en dat is niet zo gek, want hij is toegankelijk, spannend en vooral verslavend. Als je de opzet nog niet kent: je moet samen met maximaal negen andere spelers in een ruimtestation allerlei opdrachten uitvoeren en minstens één iemand is de saboteur ('The Imposter').

Hij moet - zonder dat iemand het doorheeft - alle spelers uitschakelen en zo proberen het spelletje te winnen. Regelmatig vindt er een overlegronde plaats, waar de spelers met elkaar kunnen communiceren en vertellen of ze bijvoorbeeld verdachte activiteiten hebben gezien. Dat is tof, maar het is nog veel leuker als je zelf de boel mag saboteren en tegen je medespelers moet liegen.

Download Among Us voor Android of iOS (gratis)

Halide Mark II

De Nederlandse camera-app Halide kreeg dit jaar een grote update en heet nu Halide Mark II. De app geeft je een lading nieuwe mogelijkheden om de mooiste foto's met je iPhone te maken. Door de nieuwe interface is de applicatie overzichtelijk en redelijk toegankelijk, ondanks dat er genoeg opties aanwezig zijn.

Halide Mark II laat je heel veel zaken zelf aanpassen, zodat je bijvoorbeeld handmatig de sluitertijd, het bokeh-effect en de belichting instelt. De app werkt het beste op de allernieuwste iPhones, maar zorgt er ook voor dat je oudere Apple-telefoon betere foto's maakt.

Download Halide Mark II voor iOS (gratis)

Microsoft Teams

We schakelden in 2020 massaal over naar digitaal werken, onderwijs en overleggen. Microsoft Teams is daarbij essentieel geworden. Andere populaire videobelapps hadden ook dit lijstje kunnen halen, maar Teams heeft zich in de afgelopen twaalf maanden het meest ontwikkeld.

De app van Microsoft was in eerste instantie vooral gericht op online vergaderen, maar groeide uit tot een applicatie die nu ook in het onderwijs enorm goed én belangrijk is. Dat komt door de slimme updates, handige functies en overzichtelijke interface.

Download Microsoft Teams voor Android of iOS (gratis)

Good Sudoku

Een app met de naam Good Sudoku klinkt misschien suf, maar stiekem mag je 'm niet missen. Ontwikkelaar Zach Gage heeft een leuke twist aan de sudokugame gegeven door er een assistent in te stoppen. Die helpt jou bij het oplossen van de moeilijkere getallenreeksen en laat zien hoe die puzzels in elkaar zitten.

Vooral tof is dat kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om te kijken hoe goed jij in het oplossen van sudoku's bent. Daar past de assistent zich weer op aan: hij helpt je een handje als je met een puzzel worstelt, en blijft juist stil als het goed gaat.

Download Good Sudoku voor iOS (gratis)

Widgetsmith

Widgets zijn een belangrijk onderdeel van iOS 14, de grote software-update die in 2020 voor iPhones werd uitgebracht. Met de app Widgetsmith kun je zelf je widgets maken en dat is in de praktijk enorm handig. Het werkt simpel: je kiest een functie en daarna personaliseer je de widget met bijvoorbeeld een andere achtergrond, lettertype en wat kleurtjes.

In Widgetsmith kun je ook timers instellen en de widgets krijgen dan een dubbele functie. Zo krijg je bijvoorbeeld 's ochtends je agenda te zien en in de middag het weer. Widgetsmith is gratis te gebruiken, maar heeft ook een premiumversie met meer opties.

Download Widgetsmith voor iOS (gratis)