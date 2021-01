Wat is de beste babyfoon met beeld en geluid? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een babyfoon met beeld én geluid kun je zien wat er in de babykamer gebeurt. Het bereik en de accuduur zijn wel minder goed dan bij babyfoons met alleen geluid.

De Consumentenbond test babyfoons op onder meer geluidskwaliteit, beeldkwaliteit, bereik van de directe verbinding en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 38 babyfoons getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie babyfoons met beeld en geluid is een babyfoon van Luvion de Beste uit de Test. De Beste Koop is van Motorola.

De Luvion is al wat langer op de markt. Hij scoort met een 6,7 niet heel hoog. Toch is dit model van alle babyfoons met beeld én geluid de Beste uit de Test. Babyfoons met beeld scoren over het algemeen lager vanwege een kleiner bereik en kortere batterijduur.

Het scherm van de Luvion is goed. Het is een groot scherm van 7 inch. Via het scherm kun je de camera besturen en in- en uitzoomen. De kwaliteit van het geluid is ook goed. Je kunt via een microfoon in het scherm terugpraten tegen je baby.

Heb je meerdere kinderkamers om in de gaten te houden? Dan kun je extra camera's bijkopen. Je kunt via het scherm maximaal vier camera's tegelijk in de gaten houden.

De batterij van het scherm gaat helaas niet lang mee. Deze houdt het maar zo'n drie uur vol. De camera op de babykamer werkt alleen via netstroom, dus die heeft daar geen last van.

Dit model van Motorola is een flink stuk goedkoper dan de Luvion. Hij scoort maar iets lager en heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Het scherm is van goede kwaliteit. Het is wel een stuk minder groot (2,8 inch) dan dat van de Luvion en gaat niet automatisch aan bij geluid.

Een voordeel van deze babyfoon is dat je ook via je smartphone kunt meekijken. Dit werkt via de app Hubble for Motorola Monitors. Je hebt dan wel een account nodig.

Het grootste voordeel van kijken via je smartphone is het bereik. Van het scherm is het bereik namelijk onvoldoende. De verbinding gaat na zo'n 35 meter al haperen.

Het scherm gaat op een volle accu wel een stuk langer mee dan de Luvion, zo'n tien uur. Net als bij de Luvion werken de camera's op de babykamer alleen op netstroom. Ook kun je extra camera's bijkopen. Je kunt maximaal vier camera's tegelijk in de gaten houden.

Het geluid van de Motorola is ook goed en je kunt op afstand terugpraten tegen je baby.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.