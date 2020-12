Ticketmaster moet 10 miljoen dollar (zo'n 8,13 miljoen euro) aan Songkick betalen, omdat vanuit het bedrijf herhaaldelijk en zonder toestemming ingelogd werd op computersystemen van de concurrent. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Werknemers van Ticketmaster gebruikten gestolen wachtwoorden om bij concertdienst Songkick in te loggen. Op die manier werd "op illegale manier bedrijfsinformatie verzameld", schrijft het ministerie. Deze manier van werken werd ook gepromoot op een bijeenkomst voor Ticketmaster-werknemers.

De gestolen wachtwoorden kwamen van een oud-werknemer van Songkick. Ze werden gebruikt om bij de zogeheten 'Artist Toolbox' te komen. In dat systeem wordt live informatie weergegeven over hoe de voorverkoop van tickets voor bepaalde artiesten verloopt.

Ticketmaster had ook toegang tot een schematisch overzicht van elke artiest die via Songkick concertkaarten verkocht. Ticketmaster kon vervolgens contact opnemen met de betreffende artiesten om hen over te halen hun kaarten via Ticketmaster te verkopen, schrijft het ministerie van Justitie.

Ticketmaster laat in een reactie aan The Verge weten dat betrokken werknemers zijn ontslagen nadat de praktijken aan het licht kwamen. "Dit is in strijd met onze regels, we zijn blij dat de zaak nu afgesloten is."