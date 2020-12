Amazon gaat de Amerikaanse podcastuitgever Wondery overnemen. De muziekstreamdienst van de Amerikaanse internetgigant heeft woensdag een akkoord bereikt over de overname.

In de aankondiging van Amazon worden geen bedragen genoemd. Volgens de Wall Street Journal is met de deal 300 miljoen dollar (ruim 244 miljoen euro) gemoeid.

Wondery was de laatst overgebleven onafhankelijke podcastuitgever in de Verenigde Staten. Het bedrijf werd in 2016 opgericht en groeide uit tot een van de grootste podcastmakers van het land. Wondery zou volgens de Wall Street Journal dit jaar afstevenen op een omzet van 40 miljoen dollar, zo'n 32 miljoen euro.

Met de overname van Wondery wil Amazon het bereik van zijn podcasts vergroten. Het concern voegde in september dit jaar zo'n 70.000 podcasts toe aan het aanbod van muziekstreamingdienst Music.

De podcasts zijn te beluisteren in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan. Het is niet bekend of en wanneer de podcasts ook in Nederland te beluisteren zullen zijn.