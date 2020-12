Softwaremaker Adobe stopt eind 2020 met de ondersteuning voor Flash. Daarmee komt na 24 jaar een definitief einde aan een platform waaraan het internet zijn visuele schwung te danken heeft.

"We zijn er trots op dat Flash een cruciale rol speelde bij het ontwikkelen van het web op het gebied van animatie, interactiviteit, audio en video", schreef Adobe begin december bij het uitbrengen van de allerlaatste update voor de Flash Player. Na 31 december 2020 is het klaar met Flash. Dan wordt het platform niet meer ondersteund. Vanaf 12 januari 2021 wordt Flash-content in de Flash Player volledig geblokkeerd.

De Flash Player is een plug-in voor browsers, waarmee Flash-bestanden weergegeven worden. Het gaat daarbij vooral om video's en geluiden die aan een website worden toegevoegd.

Midden jaren negentig oogde het internet simpel, met weinig interactieve elementen en veel tekst. Dat veranderde toen Macromedia het programma FutureSplash Animator in handen kreeg en het omdoopte tot Macromedia Flash. Flash was op dat moment de simpelste en meest gebruikte manier om audio en video online te krijgen.

De dansende banaan van het liedje 'Peanut Butter Jelly Time'. De dansende banaan van het liedje 'Peanut Butter Jelly Time'.

Peanut Butter Jelly Time en Super Meat Boy

De software zorgde voor een creatieve explosie op het internet. Zo ontstonden grappige animaties als Peanut Butter Jelly Time, Badgers, Weebl and Bob en Loituma Girl (ook wel bekend als het meisje met de prei). Deze video's werden, hoe suf of irritant ze achteraf bezien misschien waren, enorm bekend en onderdeel van de vroege internetcultuur.

Websites als Newgrounds, Armor Games, Adult Swim en Kongregate werden populair. Op deze sites kregen onbekende animatoren en gamemakers een platform waarmee ze een groot publiek konden bereiken. Op dit plekken ontstonden games als Super Meat Boy, Alien Hominid en Kingdom Rush. Ook op websites als Hyves en Facebook werd Flash gebruikt, bijvoorbeeld voor FarmVille, en werd Habbo Hotel populair. Overigens verdwijnt de eerste versie van FarmVille in 2021, maar gaat Habbo Hotel in een aangepaste versie door.

Steve Jobs schreef in 2010 een open brief met de titel Gedachtes over Flash. Steve Jobs schreef in 2010 een open brief met de titel Gedachtes over Flash. Foto: Getty Images

Een brief van Steve Jobs

Lange tijd vormde Flash een belangrijk deel van het internet. In 2005 kwam het programma in handen van Adobe, maar niet veel later ontstonden de eerste scheurtjes in de software, toen smartphones hun opmars maakten. Het programma werkte niet goed op de aanraakschermen, schreef ook wijlen Apple-directeur Steve Jobs in 2010 een open brief met de titel Gedachtes over Flash. Hierin schreef hij verder over de gesloten aard van Flash en wees hij op problemen in de beveiliging en prestaties van het systeem.

In het mobiele tijdperk schoot Flash volgens Jobs tekort. Daarom werd het platform niet op iPhones ondersteund. Het bleek de eerste nagel aan de doodskist van Flash.

“Met het einde van het verouderde Flash, dreigden verschillende klassieke animaties en games te verdwijnen. Maar duizenden zijn gered.”

In de jaren daarna lieten ook andere bedrijven het platform steeds vaker links liggen. Vaak stapten makers van sites en diensten over op het nieuwe alternatief HTML5. Dat deed ook Adobe zelf in 2011, toen het stopte met Flash voor mobiele apparaten. In 2015 ging YouTube over op HTML5 en het toenmalig beveiligingshoofd van Facebook riep op om de stekker uit Flash te trekken. Een jaar later stopte de Chrome-browser met ondersteuning.

Met het einde van het verouderde Flash, dreigden verschillende klassieke animaties en games te verdwijnen. Maar duizenden zijn gered. Op Newgrounds kwam een speciale tool waarmee Flash-animaties en -games afgespeeld kunnen worden. Ook het non-profitinitiatief The Internet Archive richtte een eregallerij met de bekendste Flash-creaties in. Daarmee verdwijnt Flash vanaf 2021, maar gaat de herinnering niet verloren.