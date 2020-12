De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems krijgt 500 euro van Facebook. De Hoge Raad in Wenen heeft gezegd dat het bedrijf een emotionele schadevergoeding moet betalen, omdat Schrems zijn gegevens niet kon inzien. Dat schrijft Schrems' organisatie noyb.

Schrems had Facebook gevraagd om volledige toegang te krijgen tot alle gegevens die het bedrijf over hem in zijn bezit heeft. Facebook heeft daarvoor wel een tool, maar volgens Schrems is die informatieverstrekking niet volledig.

Het Hof oordeelde dat Schrems "consequent in het ongewisse" is gelaten over de gegevens. Daarom moet Facebook "ten minste het symbolische bedrag van 500 euro" betalen aan Schrems. Dat had de activist gevraagd in verband met emotionele schade.

Naast een schadevergoeding moet Facebook alsnog de gegevens verstrekken. Volgens het Hof hebben gebruikers het recht om te weten welke andere partijen gegevens aan Facebook hebben verstrekt en welke gegevens Facebook met andere partijen deelt.

Schrems gaat nog wel in hoger beroep, omdat het "erop lijkt dat het Hof zich niet echt heeft verdiept in veel van de problemen die deze zaak oproept". De activist zegt dat Facebook nog steeds de regels uit de privacywet omzeilt.