Een Chinees bedrijf dat iPhones produceert voor Apple en technologie levert aan Tesla en Amazon dwingt mogelijk mensen uit de Oeigoerse minderheid om in zijn fabrieken te werken, schrijft The Washington Post op basis van documenten die de krant verkreeg via de mensenrechtenorganisatie Tech Transparency Project.

De Oeigoeren zijn een moslimminderheid in China. De afgelopen jaren werden volgens mensenrechtenorganisaties zeker een miljoen Oeigoeren opgesloten in detentiecentra. De Chinese overheid zegt dat het gaat om opleidingskampen waar mensen vrijwillig terechtkunnen.

Volgens The Washington Post werden duizenden moslims uit de regio Sinkiang onder dwang naar de fabrieken van Lens Technology gestuurd.

'Gehele leveranciersketen gecontroleerd'

Lens Technology is de vijfde technologieleverancier van Apple die volgens mensenrechtenorganisaties Oeigoeren zou dwingen om in zijn fabrieken te werken. Apple zegt dat het controles heeft uitgevoerd op dit bedrijf, waaruit zou blijken dat dit niet waar is.

De techgigant zegt eerder dit jaar de gehele leveranciersketen gecontroleerd te hebben op dwangarbeid. Apple publiceert jaarlijks een rapport (pdf) over de arbeidsomstandigheden bij zijn leveranciers.

De Chinese overheid verhuisde de afgelopen jaren vele Oeigoeren uit Sinkiang naar andere provincies, om daar in elektronicafabrieken te werken. Zelf spreekt de overheid van "armoedebestrijding", maar volgens mensenrechtenorganisaties hangt Oeigoeren opsluiting in detentiecentra boven het hoofd als ze niet meewerken. Het is niet duidelijk of deze mensen ook daadwerkelijk salaris krijgen.