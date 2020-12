Software die op pc's iOS simuleert voor onderzoeksdoeleinden overtreedt het copyright van Apple niet. Dat oordeelde een rechter in Florida dinsdag in een zaak die Apple aanspande tegen het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Corellium.

Klanten van Corellium gebruiken de software om bugs en lekken in iOS mee op te sporen. Ze hoeven zo geen speciaal ingerichte iPhones meer te gebruiken. De software biedt slechts een uitgeklede versie van iOS en is dus niet voor andere doeleinden in te zetten.

Volgens de rechter maakt Corellium hiermee geen inbreuk op het copyright van Apple, omdat de software alleen bedoeld is om beveiligingsproblemen op te lossen voor alle iPhone-gebruikers. Het is dus geen concurrent van Apple.

Het oordeel maakt het leven makkelijk voor cyberveiligheidsonderzoekers, aldus Corellium in een verklaring aan The Washington Post. Veel onderzoekers klagen al langer over het strikte beleid van Apple jegens zijn software.

'Corellium heeft degelijke checks op klanten'

Apple vreest dat de software aan iedereen wordt verkocht en daarom ook in handen van hackers kan vallen. Volgens de rechter heeft Corellium echter een degelijke procedure om kopers mee door te lichten voordat de software geleverd wordt.

Wel loopt er nog een zaak tegen Corellium over de wijze waarop de software tot stand gekomen is. Volgens Apple zou het bedrijf een achterdeur hebben gezocht in zijn beveiliging, wat in strijd zou zijn met de wet.

Apple was in 2018 kort in onderhandeling met Corellium over een overname.