Apple en TikTok hebben accounts van een iOS-app verwijderd die bedoeld was voor het organiseren van feestjes tijdens de coronacrisis. Dat meldt The Verge.

Met Vybe Together was het mogelijk om geheime feestjes organiseren, waarbij de organisator elke deelnemer moest goedkeuren. Twee uur voor het feestje stuurde de app het adres door.

De app is bedoeld voor "kleine feestjes", stond eerder te lezen op de site, geen "grote bijeenkomsten". Ook kleine feestjes zijn momenteel op veel plekken in de Verenigde Staten illegaal.

Daarnaast afficheerde Vybe zich als een app voor rebellen. Gebruikers moesten eerst een aanmeldingsformulier insturen en op goedkeuring wachten voordat ze gebruik konden maken van de app. De site is inmiddels grotendeels offline gehaald.

Vybe Together had slechts enkele duizenden gebruikers op het moment dat de app verwijderd werd door Apple. Het lijkt erop dat de app voornamelijk in New York werd gebruikt.