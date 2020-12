De Universiteit van Kioto en het Japanse bedrijf Sumitomo Forestry bouwen samen satellieten van hout, schrijft de BBC dinsdag. De satellieten moeten in 2023 klaar zijn voor lancering.

De houten satellieten moeten voor minder ruimteafval zorgen, zeggen de makers. De apparaten branden helemaal op als ze terugkeren in de atmosfeer van de aarde.

"We zijn erg bezorgd over het feit dat alle satellieten die terugkomen in de atmosfeer van de aarde zullen opbranden en kleine aluminiumoxidedeeltjes maken, die jarenlang door de bovenste laag van de atmosfeer blijven zweven", zegt professor Takao Doi. "Dat zal het klimaat van de aarde aantasten."

De honderden satellieten die jaarlijks gelanceerd worden, zorgen voor veel ruimtepuin, omdat onderdelen rond de aarde blijven zweven. Experts waarschuwen al langer dat ruimtepuin gevaarlijk kan zijn als het terug op de aarde valt of iets anders raakt in de ruimte.

Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld in 2016, toen een klein stuk ruimteafval in aanraking kwam met het International Space Station. Daarbij werd een stuk uit een zwaar versterkt raam gehakt.