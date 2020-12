De rechtbank Noord-Holland heeft afgelopen dinsdag een 24-jarige man veroordeeld tot vijftien maanden cel vanwege het stelen van telefoons. De uitspraak is maandag openbaar gemaakt.

De man is veroordeeld voor het stelen van negen smartphones in Dordrecht, Purmerend, Gorinchem en Breda. Hij leidde zijn slachtoffers af met trucs, om vervolgens ongezien de telefoons te ontvreemden.

De rechter spreekt in het oordeel van een strooptocht waarbij "geraffineerd en professioneel te werk is gegaan". Daarnaast wordt beklemtoond dat de gestolen telefoons van aanzienlijke waarde zijn en vol zaten met persoonlijke gegevens.

Omdat de man in andere Europese landen ook is veroordeeld voor vergelijkbare delicten, heeft de rechter gekozen voor een hogere straf dan normaal. Daarnaast is hij in het verleden veroordeeld voor meerdere vermogensdelicten in Nederland.

Naast de gevangenisstraf moet de man een schadevergoeding van ruim 3.000 euro betalen om enkele slachtoffers te compenseren.