Apple is tijdelijk gestopt met de ontwikkeling van nieuwe versies van zijn slimme HomePod-speakers, zegt de doorgaans goed ingewijde analist Ming-Chi Kuo tegen MacRumors.

"Het is Apple niet gelukt de markt van slimme speakers voor zich te winnen", zegt Kuo, die daaruit concludeert dat niet elk nieuw product van Apple succesvol is. "De vraag naar de HomePod en HomePod mini was kleiner dan verwacht. Daarom is de ontwikkeling van nieuwe modellen tijdelijk gestaakt."

De analist zegt daarnaast dat Apple zijn oplossing voor elektrische auto's op zijn vroegst ergens tussen 2025 en 2027 presenteert. Een week geleden schreef Reuters dat Apple de productie van het voertuig in 2024 start. De auto zou voorzien worden van een nieuw soort batterijen, waarmee auto's een groter bereik hebben dan huidige elektrische auto's.

Het is niet bekend hoe Apple de auto zal produceren. Zo kan het bedrijf ervoor kiezen om een samenwerking aan te gaan met een andere autofabrikant. Het voertuig moet ook functies krijgen om zelfstandig te rijden.