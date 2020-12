De Star Wars-serie The Mandalorian werd in 2020 het vaakst illegaal gedownload, blijkt uit een rondgang van Torrent Freak.

Het is voor de tweede keer dat The Mandalorian in de jaarlijst met illegale downloads terechtkwam. Vorig jaar stond het eerste seizoen van de serie op plek drie.

Op de tweede plek in de lijst staat het superheldenprogramma The Boys, met de scifireeks Westworld op plek drie. Vikings en Star Trek: Picard eindigden op de vierde en vijfde plek.

Veel van de programma's in de lijst dit jaar zijn legaal te kijken op streamingdiensten. Zo staat The Mandalorian op Disney+ en kan The Boys op Prime Video worden bekeken. Westworld wordt aangeboden door HBO, wat in Nederland alleen bij VodafoneZiggo beschikbaar is.

Jarenlang stond de fantasyreeks Game of Thrones op de hoogste positie in de illegale downloadlijsten. De laatste aflevering van de reeks werd in mei 2019 uitgezonden, waardoor deze niet in de lijst van 2020 te vinden is.