Een Fins initiatief om mensen met een technische achtergrond naar Finland te lokken heeft in één maand ruim 5.300 aanmeldingen opgeleverd. Voor de belangstellenden wordt alles geregeld, van documentatie tot het verblijf, zodat zij negentig dagen ongestoord het leven in Finland kunnen uitproberen.

Organisator Helsinki Business Hub was realistisch bij de start van het project. "Finland prijkt niet bovenaan migratielijstjes van buitenlanders." Marketingdirecteur Johanna Huurre is echter overtuigd dat de meeste buitenlanders blijven in Finland, als zij eenmaal besluiten om te komen.

De meeste aanmeldingen zouden vanuit Canada en de Verenigde Staten afkomstig zijn, terwijl ook één iemand van de afgelegen eilandenstaat Vanuatu geïnteresseerd is. Er zou vooral belangstelling zijn in het gezondheidssysteem van Finland, het beleid rondom geboorteverlof, de aanwezige natuur en de corona-aanpak van de Finse overheid, schrijft The Guardian.

Finland telt nog geen 35.000 besmettingen, terwijl het aantal doden net de vijfhonderd is gepasseerd. Medio november was Finland volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) het enige land dat de uitbraak van COVID-19 enigszins onder controle had.

Organisator noemt initiatief noodzakelijk door groeiende techsector

De 5.300 gegadigden gaan een proefperiode van drie maanden in, waarin hun kwaliteiten getest worden. Mochten zij aan Finse standaarden voldoen én zelf willen blijven, dan wordt voor hen ook een permanent verblijf en noodzakelijke documentatie geregeld, terwijl kinderen op ideale scholen geplaatst worden. Vanwege de coronapandemie wordt voor iedere persoon ook een thuiswerkplek ingericht.

Volgens woordvoerders van de campagne was de actie noodzakelijk, omdat de technische sector in Finland de komende jaren 50.000 banen gaat opleveren. "We hebben het talent nodig", citeert The Guardian.

Een groot onderzoek van de Verenigde Naties concludeert al meerdere jaren op rij dat in Finland de meest gelukkige mensen ter wereld leven. Nederland eindigde vorig jaar als vijfde op die lijst, de hoogste positie tot dusver.